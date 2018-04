L'homme qui avait prédit l'arrivée des smartphones a été interrogé sur le futur de l'humanité avec les robots...

Il avait tout prédit. Dans article daté du 20 décembre 1999, interrogé par la journaliste américaine Esther Schindler, l'auteur de science-fiction David Gerrold - qui a remporté les prix Hugo et Nebula pour sa nouvelle de science-fiction The martian child - avait été particulièrement précis sur un objet qui allait "polluer" un jour notre quotidien : l’inévitable smartphone. "Cette petite boîte aura un écran couleur haute résolution, un micro, une prise pour écouteurs ou pour casque audio, un appareil photo, une connexion sans fil.

Cet outil sera capable de se brancher sur un clavier et un écran. Oh et il pourra traiter aussi des e-mails" liste l'écrivain.

L’auteur avait même vu venir les assistants vocaux. "Le plus important dans tout ça, il y aura une reconnaissance et une synthèse vocale. Cet objet répondra en anglais ou dans n’importe quelle autre langue, et oui, il y aura aussi un traducteur". Bluffant, non ?

Dans un article pour Hewlett Packard et relayé par RTL, David Gerrold a sorti de nouveau sa boule de cristal…mais pour parler de l'intelligence artificielle. Selon lui, le robot nous accompagner tout au long de notre vie et "deviendra un compagnon et un ami électronique"…et fatalement un "partenaire romantique". Un futur qui n’est pas sans risques, d’après l’auteur, notamment des points de vues sociaux et humains. "Peut-être que certaines personnes se retireront dans des cocons technologiques avec des robots comme premiers camarades" indique-t-il.