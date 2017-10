Un homme prétend revenir du futur pour prévenir de l'arrivée imminente d'extraterrestres

C'est un des scénarios les plus classiques de la science-fiction. Un homme revient dans une époque contemporaine pour prévenir de l'arrivée imminente d'une catastrophe. Terminator, vous connaissez Madame Connor ? Mais cette fois-ci, fini la fiction ! En tout cas c'est ce que prétend un homme arrêté par la police pour ébriété sur la voie publique. L'homme a affirmé venir de l'année 2048 et n'avoir pu voyager dans le temps parce que des aliens l'auraient gavé d'alcool [NDLR : il est déconseillé de tenter de réaliser ce genre de voyage spatial par ses propres moyens].

L'homme a affirmé qu'il aurait dû voyager en 2018, mais que voulez-vous, les machines dans le temps ne sont plus ce qu'elles étaient !

On espère en apprendre plus sur notre avenir et sur celui de ce cher monsieur. Nul doute que la ville de Casper risque d'attirer son lot de chasseurs d'OVNI si personne ne venait à découvrir l'identité de ce monsieur.