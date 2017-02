L'hommage triomphal des Brit Awards à David Bowie

Plus d'un an après son décès, David Bowie a reçu à titre posthume les récompenses d'artiste et d'album britanniques de l'année lors de la 37e édition des Grammy Awards d'outre-Manche, mercredi 22 février. L'interprète de Starman et Heroes a remporté les deux récompenses les plus prestigieuses de la 37e cérémonie des Brit Awards : il a reçu le trophée d'artiste et d'album britanniques de l'année.

Déjà distingué en 1984 et en 2014, le chanteur légendaire, décédé le 10 janvier 2016 à l'âge de 69 ans, a été élu meilleur artiste pour la troisième fois.

"Si David Bowie avait pu être ici ce soir, il ne serait probablement pas venu", a ironisé l'acteur américain Michael C.

Hall, à l'affiche la comédie musicale Lazarus composée par David Bowie. Son propre fils, le réalisateur Duncan Jones, a ensuite reçu la récompense des mains de Noel Gallagher, du groupe Oasis, qui a déclaré. "Il a toujours soutenu des gens un peu bizarres, un peu différents. Ce trophée est pour tous les dingos et les gens qui font les fous" a déclaré dit Duncan Jones.