Hollywood : Isabelle Huppert primée aux Golden Globes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Renault. La CFDT signe l'accord social sur l'emploi et la flexibilité

Dans Elle, Isabelle Huppert joue une femme violée qui part à la recherche de son agresseur jusqu'à engager un jeu érotique et dangereux avec lui. "C'est un film complexe, que je défends avec énormément de plaisir.", a-t-elle confié.

Golden Gloes pourrait s’avérer comme un tremplin vers les Oscars. Les nominations seront annoncées le 24 janvier. Si la star française est nommée, elle devrait s’affronter avec d’autres actrices pressenties pour cette année : Natalie Portman pour Jackie et Emma Stone pour La La Land.

"C'est extraordinaire, c'est formidable", a encore commenté l'actrice "toujours une surprise". Il y a de quoi puisque "peu d'actrices françaises " ont eu la chance de recevoir cette récompense. Selon Isabelle Huppert, ce Golden Globe "est une confirmation du bon accueil du film. Les Golden Globes, c'est une association de journalistes qui vivent aux Etats-Unis mais qui viennent de tous les pays du monde et qui voient les films avec leur culture, leurs particularités et un grand amour du cinéma."

"Je me sens merveilleusement bien", a déclaré la comédienne à Europe 1, se disant "heureuse d'avoir gagné, heureuse que Paul Verhoeven ait gagné" également. Le réalisateur du film Elle a aussi décroché la récompense du meilleur film étranger.

