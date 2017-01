Hollywood : les films ayant engendré le plus de pertes en 2016

Avec un budget de production de 110 millions de dollars minimum et un budget marketing très conséquent, le film a perdu au moins 120 millions de dollars... Dire qu'en 1959, "Ben Hur" rapportait 75 millions de dollars à la MGM, pour un budget pharaonique (pour l'époque) de 15 millions... La magie n'aurait donc pas eu lieu pour ce remake passé inaperçu.

Parfois, le flop intervient malgré de bonnes critiques et un nom prestigieux au générique. Ainsi en est-il de "Le BGG (Le Bon Gros Géant)" de Steven Spielberg, qui a perdu 90 à 100 millions de dollars, à peu près autant que très mauvais "Gods of Egypt" d'Alex Proyas.

"Le Chasseur et la Reine des glaces" a fait perdre plus de 75 millions à ses producteurs, tout comme le film "Alliés" (avec Brad Pitt et Marion Cotillard), dont l'ardoise pourrait monter à 90 millions de dollars. "The Finest Hours" avec Chris Pine, devrait aussi coûter 80 millions à Disney.

Même "Ghostbusters" affiche des pertes autour de 70 millions de dollars !