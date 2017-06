Héroïne, cocaïne, ecstasy… le cocktail fatal de Carrie Fisher

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"Ma mère s'est battue contre l'addiction aux drogues et la maladie mentale toute sa vie. Elle a fini par en mourir", a commenté la fille de l'actrice dans le magazine People. Carrie Fisher était aussi bipolaire.

En effet, un cocktail mortel de drogues dures a été retrouvé dans le sang de l'actrice de Star Wars : Héroïne, cocaïne, ecstasy dont "les doses et le moment des prises n'ont toutefois pu être définis." Il n'y a donc pas de certitudes sur le rôle que ces substances ont pu jouer.

La nouvelle avait provoqué une vague d'émoi. Carrie Fisher, 61 ans, est brutalement décédée le 27 décembre d'un arrêt cardiaque, lors d'un vol entre Londres et Los Angeles. L'autopsie réalisée donne de plus amples informations sur les raisons de ce brusque décès.

