Héritage de Johnny : Sylvie Vartan sort de son silence

Hier soir RTL a dévoilé les trois derniers testaments de Johnny Hallyday. Depuis une semaine, ses deux enfants aînés, David et Laure, contestent le testament de leur père qui ne leur a rien laissé. L'ex-épouse du rockeur, Sylvie Vartan, est finalement sortie de son silence pour dénoncer une "fausse information" concernant son fils.

"Pouvez-vous imaginer une seule seconde ce que peut ressentir David"

RTL affirmait que son fils, David, aurait reçu en 2002 "une part de la maison où il avait vécu avec (sa mère) : la Villa Montmorency".

"Cette part évaluée à l'époque à 3 millions d'euros est estimée aujourd'hui à 10 millions d'euros", ajoutait RTL. Dans un communiqué Sylvie Vartan affirme avoir demandé à Johnny, au moment de leur divorce, de donner à leur fils la part qui devait lui revenir à elle: "C'est moi, et moi seule, qui ai voulu gratifier notre fils", explique-t-elle.

Et d’ajouter : "Évidemment, je comprends bien les raisons pour lesquelles on cherche à travestir la vérité afin d'atteindre mon fils". "Pouvez-vous imaginer une seule seconde ce que peut ressentir David, artiste lui-même, fils d'artistes, d'être privé de tout droit de regard sur la gestion de l'héritage artistique de son père?", demande-t-elle encore, se disant "consternée" par toute cette affaire. "Ça me sidère. C'est pour cela que je ne peux le tolérer et sors ainsi de ma réserve", conclut-elle.