Héritage de Johnny : Mamie Rock fait des révélations sur David Hallyday

Dans une interview accordée à Midi Libre, la grand-mère de Laeticia Hallyday explique comment elle s'est retrouvée à la tête des "sociétés de Johnny" et raconte pourquoi Grégory Boudou, le frère de Laeticia, est devenu l'exécuteur testamentaire de Johnny Hallyday. Elle répond aussi à David Hallyday, Laura Smet et Nathalie Baye.

Ce mercredi 21 mars, Midi Libre publie la suite de cet entretien. On y apprend notamment qu'un jour, "David a demandé un million d'euros à son père" et il le lui "a donné".

"Il n'avait pas de sous et il voulait ça et comme son beau-père n'était pas encore décédé, il n'avait pas encaissé", affirme Mamie Rock, ajoutant que "ça, il [David Hallyday, NDLR] ne le dit pas".

Réagissant aux propos de Nathalie Baye, qui avait affirmé que Johnny Hallyday ne s'entendait pas avec Grégory Boudou, elle laisse entendre que c'est faux. "Elle peut dire ce qu'elle veut !", lance Mamie Rock. Et d'ajouter : "Il y a des choses qu'elle ne dit pas et qu'elle ferait mieux de dire". "Il y a des choses qu'elle savait, le fait que j'étais aux sociétés", précise-t-elle. "J'étais allée prendre un thé chez elle, elle m'avait invité, je lui ai dit : 'Vous savez Nathalie, Johnny il m'a demandé et j'ai dit oui, en somme c'est pour rendre service', ça, elle s'est bien gardée de le dire", fustige-t-elle, estimant que "qu'ils [les enfants aînés de Johnny, NDLR] voulaient quelqu'un pour un prête-nom, ils savaient que moi je ne toucherais jamais vingt sous". "N'importe qui qu'ils mettent, ils auraient pu se servir aux sociétés, moi ce n'était pas le cas".