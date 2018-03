Héritage de Johnny : Mamie Rock brise le silence

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Réagissant aux propos de Nathalie Baye, qui avait affirmé que Johnny Hallyday ne s'entendait pas avec Grégory Boudou, elle laisse entendre que c'est faux. "Elle peut dire ce qu'elle veut !", lance Mamie Rock. Et d'ajouter : "Il y a des choses qu'elle ne dit pas et qu'elle ferait mieux de dire". L'entretien intégral sera dévoilé demain par Midi Libre.

Elle révèle aussi la raison pour laquelle Laeticia aurait demandé à son frère Grégory de devenir l'exécuteur testamentaire de Johnny Hallyday. "Ma petite-fille m'avait moi sur le papier. Mais je lui ai dit 'Ce n'est pas que je ne veuille pas mais je ne suis pas jeune. Il risque de m'arriver quelque chose. Il vaut mieux que tu mettes quelqu'un de plus jeune'", explique Elyette Boudou à Midi Libre, ajoutant qu'ainsi, Laeticia "a pris son frère".

Quant à David Hallyday et Laura Smet, elle explique qu'elle "ne leur parle pas". Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils réagissent de telle manière au testament de leur père. "Ils ont eu beaucoup de choses. Qu'ils ne disent pas qu'ils n'ont rien", estime la Mamie Rock.

"J'étais là parce qu'on me l'a demandé. Pour rendre service. J'ai jamais encaissé un sou", affirme-t-elle, ajoutant que c'est le rockeur lui-même qui lui aurait demandé de prendre la tête de ses sociétés. "Je lui ai dit 'oui', à condition de ne pas payer d'impôt".

