Henri Guaino devient chroniqueur sur Sud Radio

Déçu des dernières élections législatives, Henri Guaino avait mis un terme à sa carrière politique au mois de juin. Il avait alors laissé éclater sa colère sur BFMTV et avait estimé que "l'électorat" était à "vomir". Ce mercredi 9 août dans les colonnes du Figaro, il a expliqué qu'il "a dit exactement " ce qu'il pensait. En outre, il a déclaré qu'il avait besoin de "prendre de la distance" et de "regarder la vie publique avec plus de détachement". "Je n’ai plus de secrétariat, de logistique, de collaborateur.

Je ne peux plus appuyer sur un bouton comme à l’Élysée quand j’avais besoin d’un document", a-t-il précisé au Figaro.

"Je vois triompher ce contre quoi je me suis toujours élevé : le cynisme, l'argent, le conformisme"

C'est ainsi, qu'il a révélé au quotidien qu'il sera désormais chroniqueur sur Sud Radio. Il y livrera tous les matins, entre 8h et 8h15, un éditorial de cinq minutes dans lequel il donnera son avis sur la vie politique actuelle et surtout sur l'arrivée à l'Elysée d'Emmanuel Macron. A ce propos, il a lancé au Figaro : "Je vois triompher ce contre quoi je me suis toujours élevé : le cynisme, l'argent, le conformisme. Tout ceci manque terriblement de profondeur".