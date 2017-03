HBO a (enfin) dévoilé la date du retour de "Game of Thrones"

Même si vous ne l’avez pas vue et que vous avez juré vos grands dieux que cela n’arrivera jamais... vous savez tout de même de quoi parle "Game of Throne". Alors pour rester "in", lisez ce qui suit. HBO a enfin dévoilé le trailer de la nouvelle saison de la série médiéval-fantastique, mais également sa date de diffusion.

Une contrainte météorologique avait fait prendre du retard au tournage, mais désormais la date est cochée : les fans vont commencer à découvrir le dénouement de la bataille des sept couronnes le 16 juillet prochain.

Contrairement aux précédentes qui comptaient dix épisodes, la dernière saison n'en comptabilisera que sept. Sachez d’ailleurs qu’une partie du tournage s’est déroulée en France, au Pays Basque !

Pour faire patienter les fans (ou les rendre encore plus accro), HBO a également dévoilé un premier teaser. Aucune image de la série n’est visible dans cette vidéo, qui se veut symbolique. On y aperçoit en effet des statues d’animaux représentants les grandes familles de Westeros, le contient où se déroule majoritairement l’intrigue de la série. Targaryen (dragons), Baratheon (cerfs), Stark (loups) se déchirent… avant de s’écrouler pour laisser la place à un œil très bleu : le symbole des Marcheurs blancs, des morts-vivants menaçant l’humanité. Le final s’annonce sanglant.