Hayao Miyazaki sort finalement de sa retraite pour un nouveau film

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Surf: doublé français avec Ado et Defay aux Mondiaux de Biarritz

En savoir plus

Pour rappel, Hayao Miyazaki collectionne les prix : oscar du meilleur film d'animation et Ours d'Or au festival de Berlin pour "Le Voayge de Chihiro" ou encore Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière en 2005.

"Je me demande d'ailleurs si cela sera possible" s'amusait-il alors.

On ignore encore tout de ce nouveau long-métrage promis par le réalisateur de 76 ans qui voulait pourtant, en 2013, arrêter la réalisation pour "profiter de ces dimanches". Mais déjà, l'homme savait que la tâche s'annonçait compliquée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres