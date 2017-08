Le hashtag fête ses dix ans sur Twitter

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Aujourd’hui 125 millions de hashtags sont échangés par jour, et ce "mot-dièse" a servi de tremplin à plusieurs mobilisations de masse - comme #BringBackOurGirls lors de l’enlèvement le nord-est du Nigeria de 276 lycéennes par les islamistes de Boko Haram en 2014, ou encore #JeSuisCharlie après l'attaque ayant frappé Charlie Hebdo.

Un peu trop visionnaire, l'idée n'avait pas vraiment déchainé les passions. Mais en 2009, tout change, les hasgtah deviennent cliquables. C’est à ce moment là que l’idée se répand sur internet et se fait progressivement adopter par tous les grands groupes du Web qui trouvent là un symbole fédérateur.

Une décennie de "mot-dièse". Le hashtag a fêté mercredi 23 août ses 10 ans. S'il reste complexe à expliquer à votre grande tante Yvonne, l'idée est basiquement de regrouper et identifier les tweets parlant d'un même sujet. Popularisé sur Twitter, mais désormais utilisé sur de nombreux autres réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tumblr...), le hashtag a été inventé par Chris Messina, un designer américain spécialiste des réseaux sociaux qui travaille…chez Google.

