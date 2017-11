Harvey Weinstein tenait une "liste noire" de 91 personnes susceptibles de l'incriminer

Cette liste comprend des acteurs et actrices, mais aussi des publicitaires, producteurs, comptables, et personnes travaillant dans l'industrie cinématographique. Elle a été distribuée à une équipe chargée par Weinstein de faire taire les personnes suceptibles d'en savoir trop.

C'est une découverte hallucinante du journal The Observer : une liste secrète de 91 noms, qui aurait été rédigée par Harvey Weinstein lui-même, suceptibles d'accuser l'ancien producteur d'harcèlement ou de violences sexuelles.

48 femmes et 43 hommes sont listés.

Rédigée début 2017, neuf mois avant la tempête médiatique ayant touché le producteur suite à des accusations de viols et de harcèlement sexuels publiés le 5 octobre dans le New York Times, cette liste accrédite l'idée que son comportement était un secret de polichinelle à Hollywood. Depuis la publication de l'article, plus de 50 femmes ont accusé le producteur d'agression ou de harcèlement sexuel.

Parmi les noms visés figurent des personnes ayant d'ores et déjà témoigné, comme l'actrice Rose McGowan, l'une des premières à l'avoir accusé de viol, ainsi que la productrice Laura Madden, également une des premières femmes à avoir témoigné. Une note jointe au document indique que Laura Madden a été approchée par les avocats de Weinstein en février 2016 et qu'elle se serait montrée "très amère".

L'actrice Sophie Dix, qui a expliqué comment sa carrière s'est effondrée après un harcèlement perpétré par Weinstein, est aussi listée.

Parmi les autres noms figurent celui d'un attaché de presse, accompagné d'une note précisant qu'il est "ami avec Jodi Kantor"... le journaliste qui a écrit l'enquête publiée par le New York Times. Cela semble montrer qu'Harvey Weinstein était au courant qu'une enquête était menée contre lui.

Fait intéressant, le réalisateur Brett Ratner, accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle par six femmes, est aussi nommé.