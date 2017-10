Harvey Weinstein exclu de l'académie des Oscars ; sa Légion d'honneur menacée

Alors que les révélations s'enchaînent concernant le producteur Harvey Weinstein, accusé de viols et d'agressions sexuelles contre de nombreuses actrices - vendredi, on a appris que l'actrice française Eva Green aurait elle aussi été victime du producteur - les réactions continuent à affluer. Ce samedi, la sentence très attendue de l'Académie des Oscars est tombée.

Réunie en urgence, l'Académie a voté l'exclusion d'Harvey Weinstein "bien au-delà de la majorité requise des deux tiers", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

"Non seulement nous prenons nos distances avec quelqu'un qui ne mérite pas le respect de ses collègues, mais nous envoyons un message pour affirmer que le temps de l'ignorance délibérée et de la complicité honteuse vis-à-vis des comportements d'agression sexuelle et du harcèlement sur le lieu de travail dans notre industrie est terminé".

Autre symbole de cette disgrâce, la présidence de la République française a annoncé ce dimanche qu'elle a sollicité la grande chancellerie de la Légion d’honneur, dont l’avis est obligatoire, pour qu’elle "examine rapidement l’affaire au vu de la gravité des faits" et du comportement de toute évidence "contraire à l’honneur" du producteur. Cet examen pourrait aboutir à un "retrait" de l'ordre, sanction déjà infligée à Lance Armstrong, qui a perdu sa décoration en 2014 après avoir avoué s'être dopé, et pour le couturier britannique John Galliano, condamné en septembre 2011 pour injures antisémites.