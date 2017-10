Harvey Weinstein brise le silence : "Je suis un mec bien"

Accusé de harcèlement sexuel et de viols par de nombreuses actrices cette semaine, Harvey Weinstein a été aperçu pour la première fois depuis le début de scandale. Mal rasé et vêtu d'un jean et d'un tee-shirt ample noir, le réalisateur américain a été filmé par des paparazzis. Les images, qui durent un peu plus d'une minute, ont été postées dans la foulée sur le site TMZ. Elle montre l'ex-nabab de Hollywood sortir de la maison de sa fille à Los Angeles. Avant de s'engouffrer dans une voiture, il lance aux journalistes massés devant la résidence : "Les mecs non, je ne vais pas bien.

J'essaie. Je vais me faire aider".

Et d’ajouter : "Vous savez, on fait tous des erreurs, j'espère avoir droit à une seconde chance. Merci les gars". "J'ai toujours été sympa avec vous moi, pas comme tous ces connards qui vous traitent comme de la merde. Je suis un mec bien", conclut-il. La police de New York et Scotland Yord ont ouvert deux enquêtes respectives suite aux dénonciations de nombreuses femmes.