Harvey Weinstein aurait été agressé

Après les multiples accusations de harcèlement sexuel et de viol, le producteur américain Harvey Weinstein s'est retiré des devants de la scène et est parti de Los Angeles. Toutefois, il n'a pas été oublié. Comme le rapporte le site TMZ, le producteur aurait été insulté et agressé par un de ses fans dans un restaurant en Arizona.

"Tu n’es qu’une grosse m**** !"

Attablé à quelques mètres d'Harvey Weinstein, un certain Steve, aurait voulu prendre un selfie avec le géant du cinéma hollywoodien. Mais les choses auraient dégénéré. Le jeune homme aurait giflé Harvey Weinstein à deux reprises avant de l'insulter.

"Tu n’es qu’une grosse m**** !", aurait-il hurlé.

Le jeune homme aurait justifié son geste en expliquant qu’Harvey Weinstein aurait refusé le selfie de façon irrespectueuse. Mais d’après le gérant de l’établissement, le producteur l'aurait fait de manière très polie. Harvey Weinstein aurait par la suite rapidement quitté l’établissement, sans appeler la police.