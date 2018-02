La Harley-Davidson de Johnny Hallyday sera mise aux enchères

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'affolement gagne Wall Street, le Dow Jones perd plus de 6%

Six nations: l'Anglais Wigglesworth appelé pour remplacer Youngs, indisponible quatre mois

Sur son site RM Sotheby's donne quelques précisions sur l'histoire de cette moto : "(…) Le thème de la peinture unique "Buckwild" présente des flammes traditionnelles, et correspond bien à la personnalité "rock" du chanteur français.

Selon Paris Match, la moto Harley-Davidson de Johnny Hallyday sera mise aux enchères par la maison de ventes RM Sotheby's le 7 février prochain. Après la voiture du chanteur disparu le 5 décembre dernier, c'est donc au tour de sa moto d'être vendue. Elle devrait être rachetée par un de ses fans. Toutefois, il devra avoir de l'argent puisque le prix de l'engin est estimé entre 60.000 et 85.000 euros.

