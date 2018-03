"Harcèlement sexuel" : nouveau rebondissement dans l'affaire Morandini

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Italie: bras de fer entre la droite et les 5 étoiles pour arriver au pouvoir

132 ans plus tard, des Australiens trouvent la plus vieille "bouteille à la mer"

Pour les jeunes perdus de Guinée et Côte d'Ivoire, des mois d'odyssée jusqu'aux Alpes

En France - Elle gifle la prof de sa fille et prend un an ferme

14h48 Quelque 1.500 enfants, fréquentant principalement l'enseignement spécialisé, passent plus de trois heures par jour dans les transports scolaires ...

Le magistrat instructeur a été désigné le 24 novembre dernier. Il est changé de conduire une enquête sur des soupçons de harcèlement sexuel, d’abus de confiance et de travail dissimulé. Pour l'heure, ni Jean-Marc Morandini, ni les deux plaignants n'ont été entendus par la justice, selon BFMTV.

En effet, comme le rapporte BFMTV ce mercredi 7 mars, deux acteurs du programme ont porté à nouveau plainte avec constitution de partie civile. "Une démarche qui déclenche automatiquement l'ouverture d'une information judiciaire et donc la saisie d'un juge d'instruction", note BFMTV.

Un nouveau rebondissement dans l'affaire Jean-Marc Morandini. En 2016, deux enquêtes avaient été ouvertes contre l'animateur, l'une pour "corruption de mineurs", l'autre pour "harcèlement sexuel et travail clandestin". La première avait alors conduit à une mise en examen du journaliste, la seconde avait été classée sans suite le 18 janvier 2017. Mais il semblerait que cette affaire, qui oppose des acteurs de la websérie Les Faucons à Jean-Marc Morandini, ne soit pas achevée.

