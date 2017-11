Harcèlement sexuel à Hollywood : Dustin Hoffman et Brett Ratner également accusés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Autre personnalité dans la tourmente : Dustin Hoffman . L'acteur, qui a reçu deux fois l'Oscar du meilleur acteur, est accusé par l'écrivain Anna Hunter Graham de l'avoir harcelée alors qu'elle avait alors 17 ans et lui 48.

Parmi elles figurent notamment l'actrice et ex-mannequin Natasha Henstridge. Âgé de 19 ans, elle raconte avoir été bloquée chez des amis par Brett Ratner, qui se serait touché devant elle, et l'aurait obligé à lui faire une fellation. L'actrice a reconnu avoir été inspirée à évoquer cette affaire par les dizaines de femmes ayant récemment dénoncé les violences sexuelle. Une autre actrice, Olivia Munn, a affirmé au quotidien que le réalisateur s'était masturbé devant elle.

D'après des révélations du Los Angeles Times, six femmes accusent l'homme de harcèlement sexuel.

Hollywood en est très loin d'avoir finir avec les retombées de l'affaire Weinstein. Mercredi, six femmes ont accusé un autre puissant du cinéma américain. : Brett Ratner. Assez peu connu en France, cet homme de 48 ans a pourtant réalisé plusieurs films à gros budgets comme "X-Men: L'Affrontement final", "Hercule" ou la série des "Rush Hour". Dernièrement, il est surtout devenu un producteur à succès, avec "The Revenant", qui a reçu trois Oscars ou encore diverses comédies.

