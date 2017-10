Harcèlement sexuel : "En France, c'est autrement sournois" dénonce Isabelle Adjani

Depuis l'éclat de l'affaire Weinstein, les langues se délient. Cette fois, c'est l'actrice Isabelle Adjani, une des figures de proue du féminisme dans le cinéma français, qui prend la plume dans le JDD pour dénoncer le harcèlement sexuel. "En France, c'est autrement sournois. En France, il y a les trois G : galanterie, grivoiserie, goujaterie. Glisser de l'une à l'autre jusqu'à la violence en prétextant le jeu de la séduction est une des armes de l'arsenal de défense des prédateurs et des harceleurs" écrit-elle dans une tribune.

"De ceux qui prétendent que ces femmes ne sont pas si innocentes, car elles-mêmes se prêtent à ce jeu qui fait partie de notre culture. Dans les maisons de production ou chez les décideurs, j'ai souvent entendu : 'Toutes des salopes, toutes des putes de toute façon, ces actrices!'"

"Mais ce n'est pas un jeu et il est grand temps de rappeler que dans libertinage il y a liberté et que quand une femme dit non, elle dit non, que son corps lui appartient et qu'elle seule est libre d'en disposer" lance l'actrice de 62 ans. "Quand une actrice se fait séduisante pour décrocher un rôle, ce n'est pas pour se faire violer!"

Et de conclure : "Laissons savoir à ces messieurs les harceleurs que les actrices, tout comme les ouvrières, les agricultrices ou les ingénieures, les commerciales ou les institutrices, les mamans ou les putains, sont toutes libres de baiser, libres d'avorter. Et libres de parler!"