Hapsatou Sy souhaite porter plainte contre Eric Zemmour, Thierry Ardisson défend son invité

Déjà numéro un des ventes sur Amazon avec son nouvel ouvrage "Destin Français", Eric Zemmour était invité ce dimanche sur le plateau de Thierry Ardisson dans le cadre de l'émission "Les Terriens du dimanche".

Lors d'un questionnaire sur le polémiste, l'histoire du prénom Zohra, donné par Rachida Dati, a été évoquée. Un vif échange a alors débuté sur cette question des prénoms entre Hapsatou Sy et Eric Zemmour.

L'auteur du "Suicide français" a indiqué à la chroniqueuse de Thierry Ardisson que sa famille aurait mieux fait de lui donner un prénom lié au Saints Chrétiens du calendrier :

- Eric Zemmour : "Normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce que l’on appelle le calendrier, c’est-à-dire les Saints Chrétiens".

- Hapsatou Sy : "Je m’appelle Hapsatou et je suis Française",

- Eric Zemmour :"Hé bah votre mère a eu tort".

-Hapsatou Sy : "Vous voudriez qu’elle m’appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien ?"

-Eric Zemmour : "Corinne, ça vous irait très bien".

L'échange s'est prolongé sur le plateau. Le débat se serait alors envenimé et une séquence a même été coupée au montage.

Hapsatou Sy a exprimé son émotion et son indignation sur Twitter depuis la diffusion de cette séquence à la télévision. La jeune femme indique notamment qu'elle envisage de porter plainte et songerait même à quitter l'émission de Thierry Ardisson à la suite de ce vif échange qui n'a pas été diffusé en intégralité.

C8 a indiqué depuis que la scène avait été coupée au montage "selon les instructions du service juridique" de la chaîne.

Selon des informations de Libération, Thierry Ardisson, via son attachée de presse, a fait diffuser un communiqué depuis ces incidents. L'animateur confirme qu'Eric Zemmour a bien tenu des propos répréhensibles à l'antenne, qu'il l'avait déjà fait par le passé et que si Hapsatou Sy souhaitait quitter l'émission, qu'elle le dise vite à Thierry Ardisson ou à son producteur Stéphane Simon.

Ce soir @lesterriens , le moment le plus douloureux que j’ai eu à vivre en tv face à un #zemmour hargneux, insultant et agressif envers moi. Toujours très affectée d’ailleurs...

Je vs informe réfléchir à déposer plainte contre Mr Zemmour. Sur le plateau, j’ai subi des insultes graves ainsi que mes parents. Très affectée par la violence de la scène que j’ai eu à vivre et que vs n’avez pas vu ce soir, je réfléchis à quitter l’émission. @lesterriens @C8TV

— Hapsatou SY (@HapsatouSy) 16 septembre 2018