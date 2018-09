Hapsatou Sy quitte l'émission de Thierry Ardisson "Les Terriers du dimanche" après la polémique avec Eric Zemmour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ryanair annule 250 vols à cause d'une nouvelle grève européenne

Merkel et Erdogan affichent une timide détente entre leurs deux pays

VIDEO. Pas-de-Calais : la tension monte entre gens du voyage et forces de l'ordre après la mort d'un homme d'un tir de gendarme

15:09 PROTESTATION Les forains obtiennent une réunion et lèvent le blocage de Marseille Les forains, mécontents d’être chassé de la Plaine durant les travaux de rénovation de la place, bloquaient le centre-ville de Marseille…

Reste à savoir si la bande de chroniqueurs de Thierry Ardisson (composée notamment de Raquel Garrdio, Franz-Olivier Giesbert, Natacha Polony ou bien encore Gilles-William Goldnadel) sera remaniée dans les prochaines semaines et quelle sera la personne qui occupera dorénavant le fauteuil d'Hapsatou Sy...

Hapsatou Sy avait annoncé son intention de porter plainte après son vif échange avec Eric Zemmour et suite à ses propos coupés au montage.

Son altercation avec Eric Zemmour sur son prénom - qui serait, selon l'auteur du "Suicide Français", "une insulte à la France" - et les polémiques générées par cette affaire ont donc scellé le destin de la choniqueuse au sein de l'émission de Thierry Ardisson.

"La direction maintient sa confiance à Hapsatou Sy et réfléchit avec elle à des projets au sein de la chaîne".

