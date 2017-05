La Guinness est devenue vegan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Deux candidats assis face-à-face et 14 caméras pour filmer "le" débat

Volley: Laurent Tillie et le RC Cannes (Liguie A damesà se séparent

Toutefois les canettes et bouteilles de Guinness ne sont pas encore mise aux normes, il faudra attendre la fin de l'année pour en être sûr. Le site Barnivore, spécialisé dans l'alcool "vegan-friendly", lui, recommande de ne pas consommer de Guinness en dehors de celle sortie directement des futs d'ici là.

Guinness s'était engagé à changer sa formule depuis novembre 2015 à l'initiative d'une pétition lancée quelques semaines auparavant par un habitant de Manchester. Le porte-parole de la firme déclarait que l'ancienne méthode était efficace mais qu'"à cause de ce produit, nous ne pouvons pas labelliser Guinness comme étant compatible avec les régimes vegans et végétariens, nous étudions donc une alternative". Il aura donc fallu un peu moins de deux ans à l'entreprise pour honorer sa promesse.

