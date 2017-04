Le groupe de rap NTM va se reformer

La rumeur court depuis quelques semaines et, selon Le Parisien, "elle est en train de se confirmer". Le légendaire groupe de rap français NTM va se reformer pour célébrer ses 30 ans.

Pour l'occasion, le duo Kool Shen et Joeystarr a prévu de rééditer le célèbre album "Suprême NTM", sorti en 1998, où l'on retrouve leurs plus gros tubes comme "Ma Benz", "Laisse pas traîner ton fils" ou "Seine-Saint-Denis Style".

Les deux rappeurs préparent aussi leurs retrouvailles sur scène, prévues pour mars 2018.

Le duo s'était séparé en 2001, mais JoeyStarr et Kool Shen sont toujours restés en bons termes et se sont déjà retrouvés à plusieurs occasions. Leur dernière prestation ensemble date d'avril 2016, quand ils s'étaient retrouvé sur scène pour reprendre "Seine-Saint-Denis Style", lors d'un concert de Joey Starr et de son groupe Caribbean Dandy.

Ces retrouvailles scéniques ne devraient pas aboutir à un nouvel album. "En disque, NTM c'est terminé", avait prévenu Kool Shen, l'an dernier, au Parisien.