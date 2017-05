La gouvernante du prince William et de Kate Middleton démissionne

Sadie Rice, la gouvernante de prince William et de Kate Middleton aurait jeté l’éponge devant l’accroissement de ses responsabilités, selon The Sun. Pour un salaire annuel de 40 000 euros, elle devait s'occuper de la résidence d’Anmer Hall ; manoir situé dans le comté du Norfolk en Angleterre que le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu comme cadeau de mariage de la part d’Elizabeth II. Durant deux ans, elle faisait la cuisine, le ménage, les courses et prenait soin de George et Charlotte.

"Sadie est une travailleuse acharnée, mais les demandes de Kate et William ont beaucoup trop augmenté, même pour elle", a déclaré au tabloïd anglais, une source proche du personnel de Sandringham House, une autre grande propriété de la famille royale britannique. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut le déménagement du couple royal au palais de Kensington, à Londres. "Sadie n’avait aucune vie à côté de son travail. Elle a donc pris sa décision et rien ne lui fera changer d’avis", a expliqué la même source.

Après avoir travaillé pour la reine Eliza­beth II et le prince Haakon de Norvège, la jeune femme de 35 ans devrait facilement trouver une autre noble famille…