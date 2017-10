Google prépare des écouteurs pour traduire automatiquement les langues étrangères

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Corse en quête de solutions, après la sécheresse et les flammes de l'été

Tennis: le plus beau dimanche de Caroline Garcia

En savoir plus

Selon Google, ce sont près de 40 langues qui peuvent être pris en charge par ces écouteurs, qui peuvent aussi s'utiliser normalement pour de la musique, par exemple. Reste à perfectionner un peu plus l'algorithme utilisé par Google pour permettre la traduction.

Les enfants apprendront-ils les langues étrangères dans le futur ? En tout cas, Google apporte une première réponse avec la présentation des Pixel Buds, des écouteurs sans fils, connectés à un assistant numérique. Ils sont ainsi capables de traduire automatiquement les langues étrangères. Le géant américain en a d'ailleurs fait la présentation en faisant discuter une suédoise et un Américain. La première parlait au téléphone tandis que le second recevait la traduction en direct.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres