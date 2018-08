Google pourrait revenir en Chine dans une version censurée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chili: grève votée à Escondida, plus grande mine de cuivre au monde (syndicats)

Wall Street recule et le dollar monte, le commerce dicte la tendance

La Birmanie et ses voisins inondés par la mousson

Cela ne signifie pas, pour l'instant, un retour dans l'immédiat du moteur de recherche américain en Chine. Le projet est toujours à l'étude et serait en cours de développement.

Selon le New York Times , Google a seulement fait une démonstration devant des responsables gouvernementaux chinois.

La rédaction de The Intercept , la première à révéler l'existence de ce projet chez Google, a précisé que le moteur de recherche adapté au marché chinois serait destiné au système d'exploitation Android pour les smartphones.

Cette nouvelle a suscité un certain malaise chez les salariés de Google.

Sous le nom de "Dragonfly", Google planche donc sur une version modifiée afin de filtrer les sites et les mots-clés interdits par les autorités chinoises.

Cette version tronquée et censurée du moteur de recherche permettrait donc à Google d'effectuer un retour en Chine après huit années d'interruption. A la suite de cyberattaques et de vagues répétées de censures, le géant américain avait décidé de retirer son site web de Chine en 2010.

