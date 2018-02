Google Chrome lance son bloqueur de publicité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Car il ne faut pas s'y tromper. Le géant américain, qui vit avant tout des encarts de publicité qu'il vend, ne bloquera pas toutes les pubs. Mais plutôt celles qu'il juge "invasives" selon une chartre prédéfinie : Celles qui couvrent plus de 30 % de l'écran de votre téléphone, celles qui affichent un compte à rebours avant de pouvoir la faire disparaitre… Le bloqueur made in Google est donc moins efficace que ceux présents sur le marché. Mais la puissance de feu de l'entreprise permettra sans nul doute de changer les habitudes des annonceurs.

Une petite révolution pour les internautes. Le navigateur Chrome de Google a mis en place, depuis ce jeudi, un bloqueur de publicités intégré. Il est disponible sur les ordinateurs et les smartphones Android. "Nous voulons que le Web soit un lieu où les entreprises puissent prospérer et générer des revenus, mais aussi un lieu où les utilisateurs puissent vivre une bonne expérience", a souligné Ryan Schoen, chef des produits chez Google. "Nous espérons que ça rééquilibrera l'écosystème web."

