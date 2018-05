Un gigantesque astéroïde va frôler la Terre ce mardi soir

Il avait disparu des radars peu après sa découverte le 30 novembre 2010 par le Catalina Sky Survey, en Arizona. L’astéroïde 2010 WC9, dont la taille est comprise entre 60 et 130 mètres, devrait passer ce mardi soir à 200 000 km de la Terre à la vitesse de 45 000 km/h. "C’est l’une des premières fois qu’un objet de cette taille passe à une distance inférieure de moitié à celle qui nous sépare de la Lune", rapporte Le Parisien. Ce gros caillou devrait ensuite faire un tour non loin de Mars, de Venus et de Mercury, selon les scientifiques, qui affirment que son observation n’est pas près de se reproduire de sitôt.

À noter que les risques d’une retombée sur terre ne sont pas à l’ordre du jour.

Il ne sera pas possible de voir cet astéroïde à l’œil nu. En revanche, les amateurs de l'espace pourront l'observer via un direct Facebook des Observatoires de Northolt Branch à Londres. La diffusion débutera ce mardi vers minuit (heure française).