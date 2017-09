Gérard Depardieu accuse la justice française d'être responsable de la mort de son fils Guillaume

L'histoire est ancienne mais elle ne passe pas pour Gérard Depardieu. Et c'est compréhensible, quand on sait qu'elle a abouti à la mort de son fils Guillaume. Tout commence par un accident de moto en 1995 qui abîme considérablement de son acteur de fils, lequel multiplie les opérations chirurgicales pour tenter d'atténuer les souffrances que lui procurent sa jambe. Il passe ainsi une année à l'hôpital mais rien n'y fait, il souffre toujours. Il se procure alors de l'héroïne et est pris sur le fait.

Gérard Depardieu est revenu sur cette affaire : «Ils ont tué mon fils pour deux grammes d'héroïne. Il y avait une vieille juge haineuse qui voulait tuer mon fils... c'était une juge de Versailles qui voulait vraiment coincer un Depardieu. Alors, elle s'en est prise à mon fils, mais si elle avait pu, c'est à moi qu'elle aurait passé les menottes...» Une fois de plus, il s'en est pris aux institutions de son pays, alors qu'il avait déjà poussé la provocation à devenir officiellement russe en 2013. «Je pense que la justice américaine est meilleure que la justice française.» L'histoire est d'autant plus tragique que Guillaume sera amputé par la suite et mourra d'une infection par un staphylocoque. Un chagrin immense pour son père qui continue de le miner aujourd'hui.

La suite de l'entretien est plus légère et farfelue. Il compare Trump et Kim Jung Il a des personnages de cartoons… et à Hitler. Puis de chanter les louanges de son ami Vladimir Poutine. Et bien sûr de se moquer de "la putain de presse française".