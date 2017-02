Georges Clooney recevra un César d'honneur

Après avoir distingué Michael Douglas en 2016, l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma a annoncé jeudi 2 février que le César d'honneur 2017 sera décerné à George Clooney. L'acteur et réalisateur américain sera d'ailleurs présent à Paris pour recevoir sa statuette le 24 février à la salle Pleyel.

L'Académie des César explique sa décision par le "charme", "l'humour", la "personnalité" et "l'engagement" de George Clooney.

"Acteur le plus charismatique de sa génération, George Clooney incarne ce glamour Hollywoodien caractéristique des grandes stars du cinéma (…) C’est en hommage à son talent éblouissant de comédien, réalisateur, scénariste et producteur, et avant tout de sa générosité tant artistique que spirituelle que le cinéma français lui décernera le César d’Honneur lors de la 42e Cérémonie des César," développe l'Académie dans un communiqué.