George Michael est mort à son domicile londonien, de "mort naturelle" d'après sa productrice. Il aurait succombé à une crise cardiaque. Il était âgé de 53 ans.

"C'est avec grande trisesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël" a déclaré son agent dans un communiqué paru dimanche soir.

En 2011, il avait été guéri d'une pneumonie, après avoir été admis en soins intensifs. "Cela a été littéralement le pire mois de ma vie, avait-il alors déclaré, mais j'ai une chance incroyable, vraiment incroyable d'être ici".

D'abord membre de groupe Wham !

puis vedette internationale en solo, le chanteur préparait un nouvel album après une période de mise en retrait. Un documentaire autobiographique était également programmé pour 2017.

Sa vie a été marquée par la musique, l'alcool et la drogue (cannabis et crack). Il avait révélé son homosexualité en 1998 : "les gens veulent me voir comme un personnage tragique, avec mes relations sexuelles dans les toilettes publiques et la prise de drogues (mais) je ne vois même plus ça comme des faiblesses. C'est simplement ce que je suis" avait-il dit au Guardian en 2009.

George Michael a vendu plus de 100 millions d'albums.

Parmi les hommages rendus immédiatement après l'annonce de sa mort, il y a celui d'Elton John sur Instagram : "Je suis profondément choqué. j'ai perdu un ami cher - le plus gentil et généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans".