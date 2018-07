George Clooney a gagné plus cet année que n'importe quel acteur

Non, l'homme au "what else ?" n'a pas fait fortune dans le café cette année. C'est un autre brevage qui l'a rendu richissime : la téquila. George Clooney a en effet fait 204 millions d'euros cette année, principalement grâce aux gains dans une entreprise qui l'a co-fondé et qui fabrique l'alcool typiquement mexicain.

Mais Mr George n'est pas la célébrité la mieux payée du classement. Le devance avec 242 millions de gains en 2018 un certain Floyd Mayweather, boxeur de son état. Ce dernier tire ces gains du combat très médiatique qu'il a livré contre la star de MMA Conor McGregor. Voici la suite du classement :

3.

Kylie Jenner, qui vaut presque trois fois sa soeur Kim Kardashian. Et ce depuis qu'elle s'est mise à la tête d'un empire cosmétique. Elle a remporté 141 millions d'euros.

4. Judith Sheindlin, actrice très prisée outre-atlantique pour sa série "Judge Sheindlin", a remporté 125 millions d'euros en resignant une nouvelle saison.

5. Dwayne Johnson, AKA The Rock, a gagné 105 millions, principalement en jouant dans de très nombreux films à gros budget, ces derniers étant très fans de ses gros muscles.

6. Bono, le chanteur d'U2, a gagné 100 millions d'euros cette année, principalement grâce à sa tournée mondiale.

7. Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a remporté pour sa part 98 millions, lui aussi du fait de sa tournée.

8. Lionel Messi, s'il a connu une mauvaise coupe du monde, a su s'assurer une bonne année d'un point de vue économique en signant un gros contrat avec son club, le Barca, mais aussi de nombreux sponsors et son parc à thème personnel, ouvert en Chine. Total des gains : 94 millions d'euros.

9. Ed Sheeran a fait la meilleure vente d'album de l'année. Bilan : 93 millions.

10. Cristiano Ronaldo a été transféré et signé de beaux contrats avec des sponsors, à défaut de gagner la Coupe du Monde. Le tout pour 92 millions.