Games of Thrones : le message politique caché derrière le slogan "Winter is coming"

Les fans de la saga Game of Thrones, qu'il s'agisse des romans ou de la série télévisée produite par HBO, connaissent bien les mots "Winter is Coming (traduits en français par "L'Hiver vient"), la devise de la maison Stark, répétée à de nombreuses reprises. L'inquiétude liée à l'arrivée de l'hiver est logique dans ce royaume marqué par le dérèglement progressif du climat, où les saisons sont de plus en plus longues et les hivers plus rigoureux et meurtriers.

Mais cette phrase a une signification plus profonde, comme l'a expliqué l'auteur de la saga, George R.R. Martin, dans une interview accordée au New York Times Style Magazine. aIl explique qu'elle fait référence à la passivité des gens devant le dérèglement climatique... qu'il s'agisse de l'hiver dans l'univers de Westeros, où le réchauffement climatique dans le monde réel. "Il y a un certain parallèle", indique-t-il. "Les habitants de Westeros mènent leurs batailles individuelles pour le pouvoir, le statut et la richesse.

Et ces combats les distraient tellement qu'ils ignorent la menace de l'hiver qui arrive, qui a le potentiel de les détruire tous". Dans notre monde réel, "nous nous battons pour des questions importantes, comme la politique étrangère, la politique intérieure, les droits civils, la responsabilité et la justice sociale. Mais pendant que nous nous déchirons à cause de cela et que nous dépensons tant d'énergie, il existe une menace de changement climatique (...) qui a vraiment le potentiel de détruire notre monde", poursuit-il.

Pour l'auteur de 70 ans, "le changement climatique devrait être la priorité numéro une pour tout politicien capable de regarder au-delà des prochaines élections".