Game Of Thrones : Emilia Clarke estime que ceux qui critiquent les scènes de nudité sont "anti-féministes"

La série Game of Thrones, dont la septième saison est actuellement en cours de diffusion, n'est pas avare en scènes de sexe, qu'elles soient entre adultes consentants ou non. Si beaucoup de critiques estiment que ces scènes, et la nudité affichée par la série, objectifient la femme, ce n'est pas l'avis d'Emilia Clarke, l'actrice anglaise qui incarne la "mère des dragons", Daenerys Targaryen.

Dans une interview à Elle, elle explique recevoir "beaucoup de critiques pour avoir tourné des scènes de nu ou de sexe". Pour la jeune femme, "en soi, ça, c'est anti-féministe. Les femmes qui détestent les autres femmes, voilà le problème."

Elle revient longuement sur une scène de la saison 4, dans lequel elle ordonne à son lieutenant, Dario, de se déshabiller alors qu'elle se sert un verre de vin.

"C'était excellent. Je suis même allée voir [les créateurs de la série] pour les remercier", dit-elle. "C'était merveilleux d'avoir une scène où j'étais genre 'Vas-y!'".