Game of Thrones : la date de diffusion de la dernière saison dévoilée

Les fans de Game of Thrones vont devoir s'armer de patience afin de découvrir la fin des aventures des Lannisters, Stark et Targaryan. Dans une interview au journal britannique Metro, la comédienne qui joue Arya Stark, Maisie Williams, a révélé pour la première fois la date de sortie prévue des prochains épisodes : "Nous finissons le tournage en décembre et nous diffuserons le premier épisode en avril [2019]. C'est un délai d’exécution de 4 mois pour ces immenses épisodes. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le montage.

Vous ne voulez pas que nous nous précipitions sur cette saison. On doit au public et aux fans de produire la meilleure dernière saison possible", explique l'actrice anglaise.

Concernant son personnage, elle déclare qu'elle souhaite qu'elle "trouve la paix". "Ce qui l'a fait avancer dans la série a toujours été très amer, bizarre et agressif. J'aimerais qu'Arya se retrouve elle-même et arrive à se débarasser de cette colère et cette volonté de vengeance qui l'ont accompagnées sur ce voyage. Je voudrais qu'elle soit heureuse."

Si elle indique qu'il sera "étrange" de ne plus voir les membres de l'équipe régulièrement, elle estime que la fin de Game of Thrones sera pour elle l'occasion d'endosser de nouveaux rôles. Agée de 20 ans, Maisie Williams a décroché le rôle d'Arya Stark alors qu'elle n'en avait que 12.