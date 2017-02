Game of Thrones : l'acteur Neil Fingleton est mort à l'âge de 36 ans

Le club britannique des personnes de grande taille a annoncé lundi 27 février le décès de l'homme le plus grand du Royaume-Uni, Neil Fingleton, acteur de la série à succès "Game of Thrones". Âgé de 36 ans, l'acteur qui mesurait 2,32 mètres est décédé à la suite d'une défaillance cardiaque, selon la presse britannique.

"Nous avons malheureusement été informés du décès, samedi, de Neil Fingleton, l'homme le plus grand du Royaume-Uni", a fait savoir l'organisation sur sa page Facebook.

Après une carrière de basketteur aux Etats-Unis et en Espagne, Neil Fingleton était revenu au Royaume-Uni pour devenir acteur. Il avait notamment joué dans "X-Men: le commencement" (2011) et "Games of Thrones", où il tenait le rôle de "Mag Mar Tun Doh Weg", dit "Mag le puissant".