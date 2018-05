La gaffe d'Emmanuel Macron qui a beaucoup fait rire les Australiens

Jeune, moderne et "successful", Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à avoir un niveau d’anglais très correct, et il met un point d’honneur à s’exprimer dans la langue de Shakespeare lorsqu’il se rend dans les pays anglo-saxons. Ce qui fut le cas ces derniers jours puisque le locataire de l’Elysée a effectué une visite en Australie. Mais son courage linguistique peut occasionner quelques bévues…

A l’issue d'une conférence de presse commune à Sydney avec le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, le président français s'est tourné vers son hôte pour le remercier.

"I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife"a-t-il affirmé. Délicious… oui, pourquoi pas ? Seulement, cet adjectif est un faux ami ! En anglais, lorsqu’il s’adresse à une personne, il a une connotation très familière… voire sexuelle.

La presse australienne s’est bien évidemment régalée de ce laspus. "Certains journalistes, amusés, se sont demandé si cette erreur était due à une mauvaise traduction, ou s'il s'agissait là d'une attitude typiquement française" rapporte même BFMTV. Pour sa dernière une, The Daily Telegraph a même choisi de transformer Emmanuel Macron en "Pépé le pew". Personnage d'un dessin animé très populaire aux États-Unis dans les années 1950, "Pépé le putois" est un séducteur un peu lourdingue, qui enchaîne les échecs à cause de sa mauvaise odeur. En anglais, il s'exprime avec un accent français prononcé…