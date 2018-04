Grégory Boudou, frère de Laeticia Hallyday, placé en garde à vue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Centrafrique : un casque bleu et de nombreux civils tués, 15 otages libérés

L’anniversaire de la CAFO fête doublement : L’entêtement et l’irresponsabilité de trop de Oumou Touré

États-Unis - Ivanka Trump et son mari écartés du pouvoir?

Cannes 2018 : Benicio Del Toro président du jury Un Certain Regard

Héritage de Johnny Hallyday : comment les filles de David Hallyday, Ilona et Emma, vivent la bataille

Une déci­sion qui avait vive­ment surpris certains proches du clan Hally­day, d’aucuns prétendant que les relations n'étaient pas bonnes du tout entre le rockeur et son beau-frère.

Le père de Grégory Boudou, André, fondateur de l’Amnesia, avait déjà été condamné pour fraude fiscale en 2011 et 2012. Il avait dû passer la main à son fils pour la gestion de l'établissement, « la "première boîte de France à ciel ouvert ».

Nouvelle polémique chez les Boudou. Grégory Boudou, âgé de 41 ans et frère cadet de Laeticia Hallyday, a été placé ce mercredi matin en garde à vue dans l'Hérault dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de l'Amnesia, sa boîte de nuit du Cap-d'Agde. L’information a été révélée par le Midi-Libre puis confirmée à l'AFP par le procureur de Béziers. L’enquête a été au SRPJ de Montpellier.

