François Hollande et Julie Gayet vont emménager ensemble

Selon les indiscrétions du magazine people VSD, François Hollande et Julie Gayet se sont récemment installés ensemble, dans l'Est de la capitale. L'ancien président de la République et l'actrice sont en couple depuis maintenant 5 ans.

"L'ancien président a élu domicile chez l'actrice, un loft dans un quartier branché de l'Est parisien” rapporte l'hebdomadaire, qui ajoute qu'un proche leur a confié que "ce qui est certain, c'est que tout va bien entre eux.

c'est un couple solide qui fait face, main dans la main".

Par ailleurs, l’ancien chef de l’État et l’actrice de 45 ans pourraient également faire l'acquisition d'une propriété, sur les terres de François Hollande.

L'ancien président serait en effet à la recherche d’une résidence secondaire à Tulle (Corrèze) et disposerait pour cet achat d’un budget de 220 000 euros, d'après le magazine Gala.