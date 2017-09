François Hollande et Julie Gayet seraient en pleine recherche immobilière à Paris

Encore un pauvre hère en pleine galère pour trouver un logement décent à Paris… A en croire des informations du Parisien, François Hollande – et sa compagne Julie Gayet - seraient en pleine recherche immobilière dans la capitale. Accompagné de Thomas Hollande, le fils de l’ancien président, et d’agents de sécurité, le couple a visité une maison en juillet dernier.

Le bien se situait dans le XXe arrondissement, dans le quartier très chic de la "Campagne à Paris", près de la porte de Bagnolet, au nord de la capitale.

Une zone particulièrement verdoyante et agréable. Comme le précise le Figaro, "ce quartier est en fait un lotissement fondé en 1907 par le pasteur Sully Lombard sous forme d’une coopérative destinée à permettre l’accès pavillonnaire à des personnes à revenus modestes".

Mais la gentrification est passée par là. Désormais, le prix au mètre carré dépasse désormais allégrement les 8 000 €" et y acheter une maison revient à sortir entre 800 000 euros et plus d'2,3 millions d'euros. Pour le moment, l’ex-chef de l’Etat a posé ses valises dans le douillet loft de l'actrice, situé dans le XIe arrondissement de la capitale. Il songerait également, d’après VSD, à investir dans son fief historique de Tulle.