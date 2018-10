François Hollande a acheté une maison à Tulle afin de pouvoir voter depuis son fief historique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Pendant toute la période où il a exercé des fonctions locales il a toujours été locataire en Corrèze, de 1988 à 2012, et pendant toute la période où il a été président il a toujours eu un pied-à-terre à Tulle.

François Hollande a toujours évoqué son attachement à la ville de Tulle. Il a occupé la fonction de maire de 2001 à 2008. François Hollande a également été député et président du département.

"C'est une grande maison. Avec jardin et vue sur toute la ville"

