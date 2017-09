Francis Cabrel donne (finalement) son accord pour être diffusé en streaming

Il était l'un des rares à faire encore de la résistance. Finalement, Francis Cabrel a décidé de mettre toute sa musique sur les plateformes de streaming, comme Spotify ou encore Deezer. Au Parisien, il explique pourquoi avoir si longuement refusé. "D’abord la qualité du son me paraissait moins bonne que sur un CD. Et puis la rémunération des artistes me semblait insuffisante, surtout pour les jeunes. En plus, jusqu’à mon dernier disque, je pensais que le streaming ralentissait la vente d’albums. C’était une réaction un peu passéiste… "

Mais il admet avoir changé d'avis.

"Je me suis rendu compte que les gens étaient demandeurs. J’ai vu aussi mes enfants écouter de la musique comme ça. Et je me suis moi-même abonné à une plate-forme il y a un an pour voir ce que c’était. Et j’ai trouvé ça extrêmement pratique" explique-t-il. "Je me plie aux évidences. Je me rends."