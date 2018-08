France Inter : Pierre Haski va succéder à Bernard Guetta

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Présidentielle au Brésil: en prison, Lula toujours plus fort dans les sondages

En savoir plus

"Tous les jours c'est à lui que reviendra désormais la mission d'analyser la marche du monde et de nous faire comprendre que nous en sommes les gardiens, ce que Bernard Guetta nous a inlassablement transmis".

Alors que la rentrée approche à grands pas, de nombreuses stations de radio et de chaînes de télévision vont déployer leur grille de rentrée dès lundi prochain.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres