La France Insoumise va lancer son propre site d'information en janvier

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

VIDÉO-Liga : l'Atlético de Madrid s'impose face au Séville FC avec un but de Griezmann

Le Pen entame la "refondation" du FN et relégue Philippot "au passé"

"Notre site ne sera pas seulement politique et il sera pluraliste, tout le monde aura le droit à la parole. Il y aura des débats et un JT tous les soirs de la semaine. Je sais que beaucoup diront que c'est le média de Mélenchon, mais ce n'est pas le cas", assure Sophia Chikirou, la conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon dans Libération.

Elle a été épaulée par le psychanalyste Gérard Miller, le PDG du groupe LCTVI Sébastien Vilgrain et le réalisateur Henri Poulain. La rédactrice en chef du "Média" sera Aude Rossigneux, qui a officié dans "Mots Croisés" sur France 2 et dans le "Parisien Magazine".

On n'est jamais mieux servi que par soi-même : selon Ozap Jean-Luc Mélenchon va sortir l'artillerie lourde pour contourner la presse traditionnelle : un nouveau média. Celui lui, "le système médiatique est l’adversaire central de la bataille pour la révolution citoyenne". Son parti lancera donc en janvier "Le Média", un site internet.

