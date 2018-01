La France insoumise lance une "école" pour former les militants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le premier cours traitera de la "philosophie insoumise" et sera donné samedi. Il sera assuré par Benoît Schneckenburger "enseignant en philosophie... et garde du corps de Mélenchon lors des campagnes électorales" révèle Le Parisien. Le parti balaye toute possibilité d'endoctrinement. "Pour que ce soit de l’endoctrinement, il faudrait qu’on impose la formation à tout le monde", a jugé Manon Le Bretton, enseignante en lettre, qui partage la responsabilité de l'école avec Thomas Guénolé.

On trouvera également en ligne des tutoriels ou cours pratiques sous forme de vidéos courtes. Au menu : des explications sur "comment monter une grève", "animer un groupe d'action" ou "militer sur les réseaux sociaux".

Un programme studieux est prévu : cours de philosophie, d’économie ou de prise de parole en public. Les cours seront retransmis en direct sur YouTube et Facebook.

La France insoumise prépare sa "rentrée". Ce lundi, le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon va lancer officiellement sa propre école, entièrement gratuite. L'école de formation insoumise (eFI) a pour but de "rendre possible la révolution citoyenne", mais ne veut pas dispenser des "éléments de langage". Une fois par mois auront lieu des cours au siège du parti, rue de Dunkerque à Paris.

