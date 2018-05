Une Française de 20 ans aurait vendu sa virginité pour plus d'un million de dollars

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Elevée dans une famille très religieuse, Jasmine a confié que sa "virginité était très importante", mais que sa famille avait beaucoup de dépenses. "Une maison, une voiture, tout ça c’est très cher" a-t-elle expliqué. La jeune femme dit avoir été transparente envers ses proches, elle ne leur a rien caché. Sa famille et ses amis auraient d'ailleurs compris son choix, étant donné l'argent récolté. "Les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Mais j'espère qu'elles ne vont pas prendre cette décision trop vite" a-t-elle également affirmé au Mirror.

""Je suis chanceuse d'être tombé sur lui" a confié la Parisienne à propos du banquier. "Il est intelligent, a bien réussi dans la vie, et j'aime les hommes plus vieux. Il a été un vrai gentleman".

Cette curieuse / sordide / douteuse (faites votre choix) histoire est rapportée par The Mirror . Jasmine, présentée comme étant une Parisienne de 20 ans, aurait vendu sa virginité pour 1,2 millions de dollars. Elle a décidé de passer à l'acte, après un long processus de réflexion, via un site d'escort spécialisé - qui met en contact des jeunes femmes vierges avec des hommes.

