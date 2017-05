Les Français préfèrent les chats aux chiens

Selon la nouvelle étude FACCO-KANTAR TNS, conduite à l'automne 2016, les Français possèdent près de 13,5 millions de chats contre 7,3 millions de chiens. Il s’emblerait que les félins gagnent du terrain. En effet, il y avait 10 millions de minous dans les foyers français en 2006. Cependant, pour la première fois en 15 ans, la population canine a progressé en 2016, avec une très légère augmentation de 1,1 % par rapport à 2014. Les chats sont toutefois jugés moins contraignants. Il est plus facile de s’occuper d’eux.

Ainsi, 30 % des Français ont un ou plusieurs chats (1,61 pour être exact).

En outre, près d'un foyer sur deux possède un animal (49,5 %). "Dans un contexte de crise, l'animal est de plus en plus plébiscité car il permet d'oublier ses petits problèmes quotidiens et de contrer la solitude", explique dans un communiqué Nelly Papapanayotou, directrice chez KANTAR TNS. "Ceci est d'autant plus vrai pour le chat et le chien assimilés à un compagnon par plus de 60 % des foyers possesseurs, voire un membre de la famille pour 59,7 % des possesseurs de chien et 49,5 % des possesseurs de chats". Quant aux autres animaux, les Français ont aussi des petits mammifères (3,4 millions) - en particulier des lapins - des poissons (32,7 millions) et des oiseaux en cage (5,8 millions).