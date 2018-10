Les fourmis auraient été les premières à utiliser le principe des antibiotiques

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le biologiste de l'évolution au coeur du laboratoire du Dr Currie et auteur principal de l'étude, Hongjie Li, a inspecté cet été les spécimens piégés dans les blocs d'ambre à l'aide d'un microscope à balayage. Il a alors découvert que les fourmis étaient porteuses de bactéries protectrices d'une manière similaire aux fourmis modernes.

"C’est un peu comme si les fourmis marchaient dans les usines pharmaceutiques. Cela indique que, comme dans la façon dont les fourmis ont précédé les hommes dans les notions de cultures et d'agriculture, elles ont également précédé l'humanité de plusieurs dizaines de millions d'années en s'associant à des microbes pour produire des antibiotiques".

Le Professeur Currie a publié les résultats de cette étude dans le journal Proceedings de la National Academy of Sciences .

Le Professeur Currie a trouvé des preuves concernant le partenariat entre les fourmis et les bactéries antimicrobiennes qui existerait depuis des dizaines de millions d'années.

Ces découvertes sont le fruit des travaux de Cameron Currie, un chercheur à l'Université de Wisconsin-Madison. Il a notamment étudié les fourmis cultivatrices de champignons et leurs relations multuellement bénéfiques avec d'autres espèces.

Bien avant l'homme, le blé, l'orge, les lentilles, les champignons et le lin étaient cultivés par ces insectes. Les fourmis devaient lutter contre les parasites des cultures. Une maladie fongique parasitaire faisait notamment d'importants dégâts.

